»Mislim, da bo ameriška teniška zveza (USTA) opravila dobro delo in zagotovila varnost vsem igralcem, njihovim spremljevalcem in drugim udeležencem. To je noro! Zelo sem vznemirjena,« je novico o OP ZDA prek videoposnetka z navdušenjem pospremila 37-letna Williamsova, ki bo skušala od 31. avgusta do 13. septembra osvojiti sedmi naslov v Flushing Meadowsu.

V torek je guverner New Yorka Andrew Cuomo kljub temu, da je bil New York eno od žarišč koronavirusne pandemije v ZDA, prižgal zeleno luč ameriški zvezi za organizacijo turnirja po prvotnem načrtu, a v omejeni različici in pod strogimi higienskimi pogoji. Številne teniške zvezde, med njimi tudi prvi igralec sveta Srb Novak Đoković ter španski zvezdnik Rafael Nadal, so bile do zdaj zadržane do nastopa v New Yorku. Zlasti zaradi pogojev, ki jih bodo morali igralci izpolniti ob prihodu v ZDA.

Po novem protokolu bodo vse testirali na covid-19 pred prihodom v New York, po prihodu in ves čas bivanja v ZDA dvakrat tedensko. Teniški igralci bodo bivali v skupnem hotelu, kjer bodo imeli na voljo dve sobi ali pa si bodo lahko najeli hišo in ob sebi imeti tri člane spremljevalnega osebja. OP ZDA bo prvi grand slam po izbruhu novega koronavirusa, ki je zaustavil globalni šport. Organizatorji Wimbledona so turnir prvič po letu 1945 odpovedali in 134. izvedbo turnirja prestavili na prihodnje leto, Roland Garros pa bo predvidoma septembra.