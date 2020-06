Pri nas boljše kot v Argentini

Dvojka na Olimpijo v Sežani?! Če le nisem žrtev pretkane igre ali namenoma podtaknjene informacije, da jo prenesem naprej. Oni dan namreč zaklepam kolo, ko izza hrbta zaslišim tipa s kapuco in dežnikom, ki hodi po opustelem pločniku in sogovorniku glasno dopoveduje: »Pri Taboru niso dobili plač od…« In povedal je neki res oddaljen mesec. Kot je kolega Jože Okorn navedel v svoji napovedi nadaljevanja prvenstva, je trener Mauro Camoranesi, potem ko se je vrnil iz Argentine, svojim varovancem dejal, naj se ne pritožujejo nad denarjem, ker da so finančne razmere v Argentini za nogometaše še slabše, kot so te čase v Sežani. In Sloveniji. Rečeno z nekaj pretiravanja je to logika, da je bolje igrati nogomet zastonj kot biti brezposeln. A velja se spomniti, da je bil Tabor na tak ali drugačen način odpisan že nekajkrat v sezoni. Po prvem krogu in porazu z Aluminijem kot kasneje, ko ga je zapustil Sikimič. Pa Sežančani niso klonili. 1,65 sta stavniška koeficienta na zmago Olimpije in na to, da bosta obe ekipi dali gol. A to bi lahko bila tekma, v kateri bo Tabor trd v obrambi, Olimpija pa trda v napadu. To bi pomenilo malo golov, pri čemer je kvota na manj od treh golov skupno spodobnih 2,00.