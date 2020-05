Že omenjeni Freiburg po uspehu v Leipzigu pričakuje predzadnji Werder. Če vam je 1,35 zadovoljivo, toliko ponuja dvojni znak na gostitelje, a te »srednje« tekme znajo biti mrcvarjenje, zato bi veljalo odigrati proti večinskim pričakovanjem, da bo na tej tekmi veliko golov. Torej manj (od treh) za kvoto 2,00. V tretji sobotni tekmi Borussia M'gladbach pričakuje Bayer. Gostitelji so vendarle presenetljivo v prejšnjem krogu ozemljili Eintracht, Bayer pa še bolj Werder. Če kje, potem bi v tej tekmi morala zadeti oba tekmeca, kar namiguje tudi obupna 1,39 nizka kvota. A to je tudi tekma, v kateri bi lahko bil remi, ta pa je vreden 3,50.

O Eintrachtu, ki gre v goste k Bayernu, kot da ni več zgubljati besed. 2,60 je kvota, da bo Bayern zmagal z več kot dvema goloma. Z nekaj hazarderstva stava na hendikep vabi tudi v prvi nedeljski tekmi med Schalkejem in Augsburgom. Obe ekipi sta v prejšnjem kolu razočarali, bolj pa skeli Schalke, ki je v Dortmundu zgubil s 4:0. 3,60 je kvota na stavo, da bo gostitelj zmagal za več kot gol. In bodi tako! Že omenjeni Leipzig gre v goste trdoživemu Mainzu, ki se je minulo kolo vrnil od mrtvih s Kölnom in 1,60 za oba gol se zdi legitimno, medtem ko od Kölna v zadnji tekmi s Fortuno vendarle lahko pričakujemo zmago. Morda celo s »hendikepom«, torej za več kot gol, kar pa je vredno bogatih 2,95.