Svoboda je glagol

Ko hočeš psihično zatreti človeka in iz njega narediti zombija – mu omeji gibanje. Upamo, da počasi mineva eden največjih eksperimentov v novi zgodovini: katera modra glava je že rekla, da nobenemu totalitarizmu ni uspelo to, kar je uspelo demokraciji. Če ste namreč živeli v Albaniji Enverja Hodže ali Stalinovi ZSSR, ste vedeli, da če se premaknete in vam uspe zbežati – tam, na drugi strani žice obstaja svoboda.