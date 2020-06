Sodišče je 24-letno Alice Cutter obsodilo na tri leta zapora, njenega nekdanjega partnerja, 25-letnega Marka Jonesa, pa na pet let in pol. Še dva moška sta bila obsojena na štiri leta in pol ter 18 mesecev zapora.

Kot je odločitev utemeljila predstavnica tožilstva Jenny Hopkins, so vsi štirje ostali člani skupine National Action tudi po tem, ko je bila skupina razglašena za teroristično organizacijo. "Imamo dokaze, da so prirejali srečanja v več mestih, pri udeležencih preverjali, če imajo skrite mobilne telefone ter prisluškovalne naprave ter uporabljali vrsto aplikacij za kibernetsko varnost," je dodala.

Policija je našla dokaze, da so se vsi pridružili srečanjem skupine v Birminghamu v osrednji Angliji.

Sodnik Paul Farrer je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejal, da je Jones igral pomembno vlogo pri nadaljnjem obstoju organizacije po prepovedi. Cutterjeva po drugi strani ni imela pomembne organizacijske ali vodilne vloge, je bila pa zaupnica enega od vodij ter v razmerju z Jonesom. Na domu Jonesa in Cutterjeve so našli nacistične pripomočke in knjige, uhane v obliki kljukastega križa, šale in številne nože.