Vojaško opremo iz druge svetovne vojne so oblasti odkrile leta 2015 med preiskavo skrite nacistične umetnosti.

Državni tožilci so moškega, ki ga v skladu s strogo nemško zakonodajo o varstvu podatkov niso identificirali, obtožili, da je imel v lasti tank, torpedo in puške. Njegova zbirka je vključevala tudi polavtomatske in avtomatske pištole ter več kot 1000 nabojev.

Preiskava vile se je leta 2015 spremenila v dvodnevno operacijo, med katero je 20 vojakov iz posestva devet ur odstranjevalo tank, ki je tehtal skoraj 40 ton.

Obtoženi trdi, da je vozilo kot staro železo kupil v Angliji.

Ključno vprašanje, s katerim se sooča okrožno sodišče v Kielu, je, ali je orožje delovalo. Če je, zbirka predstavlja kršitev zakona o nadzoru vojaškega orožja in druge zakone, povezane s shranjevanjem orožja. Kršitelju v tem primeru grozi najmanj eno leto zapora.

Sodni izvedenci sicer menijo, da je delovala le ena puška.