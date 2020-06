Stavba v središču Braunaua je v zadnjih 70 letih postala romarsko središče za neonaciste. Notranje ministrstvo je zato odredilo prenovo, da bi s tem spremenili njeno podobo, ki spominja na čase med drugo svetovno vojno.

Po končani prenovi predvidoma leta 2023 bo stavba delovala kot policijska postaja. "Policija je branik temeljnih pravic in svoboščin," je danes dejal notranji minister Karl Nehammer.

Načrt za prenovo so poverili avstrijski arhitekturni ekipi Marte.Marte, ki se je odločila, da bo postopoma odstranila detajle, ki so jih stavbi dodali v času nacizma. Takrat je spodnji del stavbe postal podoben trdnjavi, spremenili so tudi podobo strehe in oken. V okviru prenove bodo tudi odstranili spomenik pred stavbo, ki zavrača fašizem, ter ga najverjetneje prestavili v muzej.

Hitler (1889-1945) je v trinadstropni hiši v središču mesta, ki leži na meji z Nemčijo, preživel prve mesece svojega življenja. Kasneje so jo kupili nacisti, po vojni pa vrnili zasebnemu lastniku, ki jo je koristil kot šolo in delavnico za invalide. Po letih se je nato lani zaključil dolgoletni pravni spor med avstrijsko državo in lastnico hiše, ki se je uprla razlastitvi.