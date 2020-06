Predvidoma še ta teden naj bi vlada obravnavala novo sistematizacijo delovnih mest in sprejela sklep, ki bo Upravni enoti Ljubljana omogočil ukinitev izpostav. S tem bo izpolnjen še zadnji formalni korak, da upravna enota svoje uslužbence z izpostav na Trgu mladinskih delovnih brigad 7, Adamič-Lundrovem nabrežju 2, Proletarski cesti 1 in Trgu prekomorskih brigad 1 zbere v prenovljenih prostorih na Linhartovi cesti 13. Sektor za upravne notranje zadeve ostaja na Tobačni 5.

Čeprav so v začetku leta nameravali na lokacijah izpostav testno ohraniti manjše pisarne, kjer bi stranke lahko opravile storitve, ki jih morajo trenutno urejati na Tobačni, so te načrte za zdaj dali na stran. Babič je pojasnil, da testnega obdobja niso mogli izvesti zaradi koronavirusa, trenutno pa nimajo niti dovolj zaposlenih. »Testno bomo lahko tukaj na Linhartovi odprli dve okenci, da preverimo, kakšen bi bil odziv ljudi. Če bi se to izkazalo kot dobra rešitev, bi potem poskusili še drugje v mestu,« je dejal Babič.

Načelnik upravne enote Bojan Babič pričakuje, da bodo 15. junija začeli selitev, ki bo zaključena do konca meseca. »Selitev bo potekala postopoma, in sicer se bodo najprej selili tisti sodelavci, ki ne delajo neposredno s strankami. Nato bo polovica tistih, ki delajo s strankami, še naprej delala na stari lokaciji, drugo polovico pa bomo preselili. Ko se bo vzpostavilo delo na novi lokaciji, bomo preselili še drugo polovico zaposlenih,« je dejal Babič. »Selitev mora potekati ob kolikor toliko normalnem delu, ker strankam upravne enote ne moremo kar zapreti za nekaj dni,« je poudaril Babič.

Ponovno poroke na ljubljanskem gradu?

Sklepanje zakonskih in partnerskih zvez v poročni dvorani na Linhartovi za zdaj še ni mogoče, ker dvorana še ni v celoti urejena. Ko bo dokončana, bo ljubljanska upravna enota imela dve uradni lokaciji za poroko, in sicer na Linhartovi 13 in Tobačni 5. Poroka v uradnih prostorih upravne enote je brezplačna, sicer morajo pari odšteti 170 evrov za dodatne stroške.

Babič pa je razkril, da bi se pari v prihodnosti mogoče lahko ponovno brezplačno poročali tudi v poročnih dvoranah na ljubljanskem gradu. Brezplačne poroke na gradu je upravna enota izvajala do marca 2015, a ker so bili stroški uporabe teh prostorov za upravno enoto previsoki, so prekinili pogodbo. Občina, ki je tik pred tem v prenovo dvoran vložila 1,5 milijona evrov, je bila po Babičevih besedah zainteresirana, da grad ponovno postane uradna lokacija, in zato so izpogajali za obe strani sprejemljivo ceno stroškov, ki jih upravna enota za vsako izvedeno poroko plača za uporabo dvorane. Če se bosta ministrstvi za javno upravo ter za delo, družino in socialne zadeve strinjali s takšnimi stroški, parom za poroko v poročni dvorani ljubljanskega gradu ne bo več treba odšteti 475 evrov. Trenutno morajo Ljubljanskemu gradu plačati 305 evrov za uro najema poročne dvorane, še 170 evrov pa morajo odšteti upravni enoti, ker grad ni uradna lokacija.