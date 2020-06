Na ljubljanski mestni občini z javnim razpisom iščejo izvajalca, ki bi k Osnovni šoli (OŠ) Koseze v Ledarski ulici dozidal prizidek, v katerem bo prostore dobila nova knjižnica. Izvajalci se na razpis lahko prijavijo do 18. junija, na občini pa bodo nato med prispelimi ponudbami izbrali najugodnejšo.

Knjižnica bo prostore dobila v pritličnem prizidku, ki ga bodo delavci zgradili desno od glavnega vhoda v šolo. Prizidek bo z obstoječo stavbo šole povezan s povezovalnim hodnikom, ki bo deloma zastekljen in v večjem delu urejen kot klančina, s čimer bo omogočen lažji dostop tudi gibalno oviranim. Večji posegi v zdajšnjo šolsko stavbo zato ne bodo potrebni, v steni bo moral izbrani izvajalec le vzpostaviti odprtino za nov prehod iz obstoječih v nove prostore. Knjižnica bo obsegala približno 150 kvadratnih metrov, oprema pa mora biti izdelana iz okolju prijaznih materialov. Knjižničar bo imel za delo na voljo dve delovni mizi, v knjižnici pa bodo med drugim tudi fotelji in predvidoma deset računalnikov.

Kot je še razvidno iz razpisne dokumentacije, se bodo šolarji nove knjižnice razveselili v prihodnjem šolskem in hkrati v letošnjem koledarskem letu. Vsa gradbena dela, vključno s pridobitvijo uporabnega dovoljenja, morajo biti namreč končana najkasneje do 27. novembra, končni prevzem in obveznosti glede dokončnega obračuna pa mora izvajalec v skladu s pogodbo dokončati najkasneje do 18. decembra.