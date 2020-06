Upravna enota Ljubljana: naročanje bi strankam olajšali s klicnim centrom

S 1. julijem bo Upravna enota Ljubljana delovala na dveh lokacijah: v Tobačni ulici in v novih prostorih na Linhartovi cesti. Ob tem se na upravni enoti nadejajo, da bi lahko v prihodnje ohranili naročanje strank, ki so ga uvedli ob epidemiji koronavirusa. Za uresničitev tega cilja bi potrebovali klicni center, saj imajo zdaj premalo telefonskih linij in zaposlenih.