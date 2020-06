Boris Dežulović: Dan D - Reševanje vojaka Hladnika - Milharčiča

»Kako si me našel?« je skozi zobe iztisnil Ervin. Hja, kako. Dolga zgodba. Danes vem: to je bila neumna in nepremišljena odločitev, a morate vedeti, bili smo v srednjih letih, debeli in polni gneva in mislili smo, da spreminjamo svet. Ko se je tako tistega dne Šiškova Štajerska garda pridružila Trumpovi desničarski milici Oath Keepers v Michiganu in ko mi je Ervin rekel, da v protiakciji organizira prostovoljni Beli vod, ki se bo v vojaškem posredovanju v ZDA pridružil »črnim čeladam«, mirovnim silam AUPROFOR – African Union Protecting Forces – nisem razmišljal niti sekundo.