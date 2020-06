Če so se nad Primorsko zgrnili temni oblaki in je nadaljnji obstoj kluba zaradi finančnih težav pod vprašajem, je pri obeh preostalih slovenskih predstavnikih v ligi ABA precej bolj mirno. Cedevita Olimpija se pospešeno pripravlja na novo sezono in že sestavlja igralski mozaik, medtem ko pri Krki še niso tako daleč. V zadnjem obdobju so se bolj ubadali z vprašanjem, kje naj trenirajo njihove selekcije.

Tako mladinske kot članska ekipa Krke so v pogonu že tri tedne, a so imeli vodilni v klubu precej težav pri zagotavljanju ustreznih pogojev za delo. Mlajši so prostor pod soncem našli kar na zunanjih igriščih, medtem ko je članska zasedba vseskozi trenirala v Športnem centru Livada, ki je v lasti Roletarstva Medle. »Imamo težave s šolskimi dvoranami. V Novem mestu so se ravnatelji odločili, da se v šolskih telovadnicah zaradi trenutnih razmer izven časa pouka ne sme trenirati. Slišim, da je ponekod v Sloveniji drugače, a pri nas je tako,« nam je v pogovoru zaupal direktor Krke Miro Župevec, ki se je 23. maja razveselil vsaj novice, da lahko članska zasedba znova vadi v dvorani Leona Štuklja.

Ta je sicer v tem trenutku precej osiromašena. Z večino igralcev, ki so nosili njihov dres v letošnji sezoni, je klub dosegel sporazumno prekinitev pogodb. Ostali so mladi, ki so pod pogodbami – Miha Škedelj, Martin Jančar Jarc, Jakov Stipaničev in Leon Stergar. »Treningom se pridružijo tudi nekdanji člani kluba, ki niso pod pogodbo, priključili pa smo tudi nekaj mladincev,« pove Župevec, ki trenutno še ne ve, kakšen bo proračun kluba v prihodnji sezoni, a je poudaril, da bo zagotovo nižji kot v lanski sezoni. »Pogovori s sponzorji o točno določenih zneskih za prihodnjo sezono potekajo. A bo proračun, kot pri večini ostalih klubov, nižji. Dokler nimamo točne številke, ne moremo sklepati kakršnih koli pogodb z igralci. Natančen proračun bi moral biti znan konec junija, potem pa se bomo podali v lov za igralci.«

Krko bo tudi v prihodnji sezoni vodil Vladimir Anzulović, za katerega bo znova glavni cilj, da ostane v ligi ABA. »To je slab cilj. Vedno govorimo o sredini lestvice,« nas je prekinil Župevec, a praksa zadnjih let kaže, da so Novomeščani vedno v igri za izpad ali celo pristanejo v 2. ligi ABA, kot se je to zgodilo v sezoni 2016/17. Morda bi bilo tako tudi letos, saj je bila Krka znova pri dnu, a so vodilni tekmovanje zaradi epidemije koronavirusa prekinili in ga razširili z 12 na 14 moštev. Ali je to le rešitev za eno sezono, trenutno še ni znano, saj bodo klubi o tem, koliko jih bo izpadlo v prihodnji sezoni, odločali na naslednji skupščini. »Predlog je, da se naj tri leta tekmovalni sistem ne bi menjal. Toda iz izkušenj v ligi ABA vem, da se to lahko spremeni zelo hitro,« je sklenil Župevec.