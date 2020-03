Zadnja kroga rednega dela v košarkarski ligi ABA že dolgo nista bila tako zanimiva – tako pri vrhu kot pri dnu. Od slovenskih ekip se Primorska in Olimpija še bojujeta za končnico, Krka pa za obstanek.

Novomeščani bodo danes proti Mornarju igrali zase in tudi za Olimpijo ter Primorsko. Z zmago bi si namreč močno povečali možnost za obstanek in se izognili predzadnjemu mestu, ki vodi v dodatne kvalifikacije, hkrati pa pomagali slovenskima kluboma v boju za končnico. A naloga bo izredno težka, saj ima Mornar kakovostno moštvo, ki posebno dobro igra pred domačimi navijači, hkrati pa Krko pestijo poškodbe. »Ne vemo natančno, v kakšni postavi bomo igrali proti Mornarju. Naloga ne bo lahka, ampak verjamem, da bomo dali vse od sebe, da bi jih presenetili,« pravi trener Krke Vladimir Anzulović.

Primorska bo v nedeljo gostovala v Zadru, ki lovi zadnji vlak za obstanek. Koprčani za uvrstitev v končnico potrebujejo zmagi (v zadnjem krogu gostijo Igokeo) ter hkrati po en poraz Olimpije, ki igra še proti Budućnosti in Krki, in Mornarja, ki jo čakata Krka in Mega. »Na obeh tekmah bomo krenili po zmago. Na koncu bomo videli, kaj nam bo to prineslo,« ponavlja Andrej Žakelj.

Zadnja od slovenskih moštev bo na delu Olimpija, ki bo v ponedeljek že vedela, kako se je razpletla tekma med Mornarjem in Krko. A Ljubljančani morajo tudi ob zanje slabem razpletu narediti vse za zmago proti Budućnosti, saj črnogorsko moštvo v zadnjem krogu gostuje pri Megi, ki se bo krčevito bojevala za obstanek. »Ne glede na situacijo še vedno upamo na uvrstitev v polfinale. Dokler bomo imeli teoretične možnosti, bo tako,« sporoča trener Olimpije Jurica Golemac.

Liga ABA, 21., predzadnji krog: Igokea – Cibona sinoči, danes ob 17. uri: Mornar – Krka, jutri ob 18. uri: Zadar – Primorska, ponedeljek ob 17. uri: FMP – C. zvezda, ob 19. uri: Olimpija – Budućnost, ob 21. uri: Partizan – Mega.