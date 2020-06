Simon Rožman, trener Nogometnega kluba Rijeka: Pečat Matjaža Keka na Reki bo večen

Po treh letih se je Simon Rožman septembra lani poslovil od trenerske klopi nogometnega prvoligaša iz Domžal. Nepretrgana vpetost v nogomet ga je izčrpala in pustila posledice tudi na njegovem zdravju. Pravi, da je bila to pomembna življenjska lekcija, a obenem tudi velika prelomnica v njegovi trenerski karieri. Rožman je dobil nov zagon, ko je zgolj tri tedne po slovesu iz Domžal prejel ponudbo hrvaškega kluba Rijeka. »Čeprav takrat še nisem povsem prišel k sebi, sta bila izziv in motiv trenirati Rijeko tako velika, da nisem veliko premišljeval,« priznava 37-letnik.