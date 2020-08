Pred tem so bili bližje zadetku Zagrebčani, ki so med drugim zadeli tudi vratnico, nekajkrat pa se je izkazal tudi reški vratar Ivor Pandur. Malo pred prejetim golom so že mislili, da bodo izvajali enajstmetrovko, sodnik je že pokazal na belo točko, a je po posredovanju v sobi za VAR odločitev spremenil. V sodniškem podaljšku je Lokomotiva zadela še prečko.

Za Rožmana je to druga lovorika v karieri, pokal je osvojil tudi z Domžalami, za Rijeko pa je to šesto zmagoslavje v hrvaškem pokalu, dvakrat je osvojila tudi jugoslovanskega.

Lokomotiva ostaja brez pokalnega naslova, drugič je izgubila v finalu.