Prve tekme polfinala hrvaškega nogometnega pokala in tekme 27. kroga hrvaškega prvenstva HNL so po koronavirusnem premoru potekale brez gledalcev na stadionih, že v naslednjem, 28. krogu, pa se vračajo tudi gledalci.

Capak je pojasnil, da je bil že med postopnim sproščanjem ukrepov za zajezitev širjenja novega koronavirusa narejen podroben načrt, kako bo sproščanje omejitev potekalo v korakih.

To je dobra novica tudi za teniški turnir Adria Tour, ki bo 20. in 21. junija v Zadru in na katerem bodo nastopili najboljši igralci iz regije.