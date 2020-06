V soboto se je število umrlih za covidom-19 po svetu povzpelo na 397.000. Največ jih je še vedno v ZDA, kjer so doslej zabeležili 109.000 smrti ter skoraj 1,9 milijona potrjenih okužb.

Ameriški predsednik Donald Trump je sicer soboto ocenil, da je najhujše za ZDA mimo. "Imeli smo najboljše gospodarstvo v zgodovini sveta in ta moč nas je popeljala skozi to grozljivo pandemijo, ki je večinoma mimo. Mislim, da nam gre dobro," je dejal.

Tretja po številu umrlih za covidom-19, za ZDA in Veliko Britanijo, je Brazilija. Število smrtnih žrtev v tej državi je v soboto preseglo 35.000. Brazilski predsednik Jair Bolsonaro še naprej nasprotuje omejevalnim ukrepom, v soboto pa je dejal, da bi se lahko pridružil Trumpu pri odločitvi o prekinitvi sodelovanja s Svetovno zdravstveno organizacijo (WHO).

"ZDA so zapustile WHO in tudi mi razmišljamo o tem v prihodnosti. WHO bo morala delovati brez ideološke pristranskosti, ali pa bomo tudi mi odšli," je dejal Bolsonaro.

Število smrtnih žrtev strmo narašča tudi v drugih državah v regiji, med drugim v Mehiki, Peruju in Ekvadorju. V Čilu se je število umrlih v zadnjem tednu povzpelo za več kot 50 odstotkov, še poroča AFP.