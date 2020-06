(Foto: Reuters)

Vendar so v ponedeljek prišla na dan razhajanja med premierjem Benjaminom Netanjahujem in vodjem druge koalicijske stranke, Modro-belega zavezništva, Benijem Ganzem o urniku. Slednji je namreč dejal, da lahko vse teme, ki niso povezane z bojem proti epidemiji koronavirusa, počakajo. Nertanjahu pa je potem odvrnil, da razgrnitev načrta o aneksiji ni odvisna od Ganza. Minister za visoko šolstvo Zeev Elkin je ob tem povedal, da Izrael še nima zelene luči uradnega Washingtona za začetek širjenja svoje suverenosti na Zahodni breg, kar bo storil v skladu z načrtom Trumpove administracije, do katerega so kritični tudi v OZN in EU. agencije