Trgovci priznavajo, da je hrana dražja

Večje povpraševanje in težave pri uvozu so spodbudili dvig cen hrane v času epidemije. Čeprav statistiki ugotavljajo, da je koronakriza v splošnem znižala cene naših življenjskih potrebščin, so njihovi izračuni zaradi spremenjene ponudbe in potrošnje manj zanesljivi.