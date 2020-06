Do ene ure morajo osebna vozila za izstop iz države čakati na mejnih prehodih Dragonja, Petrina in Slovenska vas ter do pol ure na prehodih Starod in Jelšane.

Zastoj, ki je potovalni čas podaljšal za deset minut, je nastal tudi na primorski avtocesti med Divačo in Kozino proti Kopru.