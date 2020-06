Sava nepremostljiva ovira za kolesarje

Direkcija za vode je dala negativno mnenje na ureditev kolesarske povezave med Tomačevim in Črnučami, ker naj bi z njo posegli v vodno telo in priobalni pas reke Save. A reko bi kolesarji prečkali po že obstoječem mostu hitre ceste do Trzina. Je kdo direkcijo sploh poskusil spametovati?