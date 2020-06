Najhrupnejše točke mesta so ob obvoznici

Predeli Ljubljane z največ hrupa so ob severni obvoznici, razcepih Kozarje in Dolgi most ter južni avtocesti, kjer pa ne živi toliko ljudi. V mestu so problematične predvsem glavne tri vpadnice ter po zaprtju dela Slovenske ceste za promet vse bolj tudi Bleiweisova cesta.