Severinina zakonska drama poteka kar na instagramu

Ugibanja o stanju zakona hrvaške pevke Severine in njenega moža Igorja Kojića so vedno glasnejša, eden od razlogov pa je tudi budno spremljanje njunih profilov na instagramu, ki po mnenju nekaterih razkrivata več, kot bi si mislili na prvi pogled. Prejšnji konec tedna naj bi namreč Severina na instagramu nehala slediti svojemu možu, kmalu pa naj bi enako storil tudi Igor. Poteza bi bila precej manj opazna, če ne bi Kojić dva tedna prej zamenjal svojo profilno sliko, na kateri je bila tudi Severina. Kojić se na instagramu namreč po novem ne predstavlja več s skupno fotografijo, temveč s fotografijo, na kateri je sam in pije vodo.