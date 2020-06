Petintridesetletni zvezdnik torinskega Juventusa je v prejšnjem letu zaslužil 93 milijonov evrov (pred davkom), s čimer se je znašel na četrtem mestu med največjimi letnimi zaslužkarji, eno mesto višje od argentinskega zvezdnika Barcelone Lionela Messija. Pred njima pa so Kylie Jenner, Kanye West in Roger Federer. S tem je postal prvi nogometaš, ki je zaslužil več kot milijardo dolarjev (skoraj 900 milijonov evrov), trdijo pri reviji Forbes.

Pred koncem kariere sta le še dva športnika z zaslužkom presegla mejo milijarde dolarjev, in sicer golfist Tiger Woods, ki je leta 2009 podpisal dolgoletno pogodbo z opremljevalcem opreme Nike, in boksar Floyd Mayweather, ki je na račun prodaje televizijskih pravic za njegove dvoboje mejo presegel leta 2017 .

Ronaldo pa je prvi milijarder med aktivnimi športniki v ekipnih športih. Drugi bo najverjetneje postal Messi prihodnje leto.

