V italijanskem nogometu so podelili še zadnjo lovoriko v letu 2019. V prestolnici Savdske Arabije Riadu sta se v že 32. izvedbi superpokala še petič srečala državni prvak Juventus in pokalni zmagovalec Lazio. Glede na to, da je pred tekmo superpokalno lovoriko v kar 71 odstotkih primerov osvojil prvenstveni zmagovalec, je stara dama veljala za favorita, a se je v Piemont vrnila praznih rok. Pokal je šel v roke Rimljanom, ki so bili boljši s 3:1, kar je bila že njihova druga zmaga nad Torinčani v tem mesecu. Od njih so bili namreč boljši že v 15. prvenstvenem krogu, tudi tedaj pa se je na semaforju izpisal izid 3:1.

Pri zmagovalcih se je sicer v klubsko zgodovino zapisal vezist Senad Lulić. Nekdanji reprezentant Bosne in Hercegovine je postal prvi nogometaš Lazia po Pavlu Nedvedu, ki je gol dosegel tako v finalu italijanskega pokala kot superpokala, medtem ko se je pri poražencih še najbolj izkazal Argentinec Paulo Dybala. Šestindvajsetletnik je dosegel edini zadetek za Juventus, skupno pa že četrtega v superpokalu in na lestvici najboljših strelcev tekmovanja prehitel Alessandra Del Piera, Samuela Eto'oja, Andrija Ševčenka ter Carlosa Teveza.

Poraz je precej slabo prenesel prvi zvezdnik torinske zasedbe Cristiano Ronaldo, ki je nemudoma po prejetju medalje za drugo mesto to snel z vratu in ekspresno odkorakal proti slačilnici. Odziv izredno tekmovalnega Portugalca ni presenečenje, saj je finalne dvoboje navajen dobivati. Zadnjega je na primer izgubil maja leta 2013, ko ga je še v majici Reala Madrida v španskem pokalu po podaljšku ugnal mestni tekmec Atletico, nato pa vse do tekme z Laziem bodisi s klubom bodisi z reprezentanco dobil kar 12 finalov.

»Seveda smo razočarani, a zaradi tega ne nameravam točiti solz. To ne bo rešilo naših težav. Mislim, da poraza proti Laziu ne bosta pustila posledic pri mojih igralcih,« je po tekmi dejal trener Juventusa Maurizio Sarri, navdušen nad dobrimi predstavami sinje modrih v letošnji sezoni. Ti postajajo precejšen trn v peti 35-kratnih italijanskih prvakov, saj so jih v superpokalu premagali že leta 2017. »Nadaljevati moramo po tej poti. Trdo smo garali, da smo dvignili ta pokal. Nihče ni pričakoval, da bomo v prvenstvu dobili osem zaporednih tekem in nato še premagali Juventus. Dejali so, da je nemogoče, a nam je uspelo,« je bil vzhičen eden od treh Špancev pri Laziu Luis Alberto.

Iličić z Atalanto ponižal Milančane

Nič manj pozornosti ni le nekaj ur pred nedeljskim superpokalom na Apeninskem polotoku požel dvoboj med Atalanto in Milanom, ki so jo nogometaši iz Bergama dobili s kar 5:0. Eden od junakov tekme je bil tudi slovenski reprezentant Josip Iličić, ki je prispeval dva zadetka in asistenco. Za padlega italijanskega velikana je bila to sicer četrta tekma v zgodovini serie A, ki so jo izgubili z vsaj petimi goli razlike in prva po maju letu 1998, ko je bila od njih s 5:0 boljša Roma. Milančani, ki jih v letu 2019 vodi že tretji trener, so po hudi zaušnici zdrsnili na enajsto mesto prvenstvene, z 21 osvojenimi točkami pa so precej bližje izpadu iz lige kot pa boju za najvišja mesta.

»To je bila v vseh pogledih katastrofalna predstava, poraz pa izjemno boleč. Smo zelo zaskrbljeni, a brez kančka dvoma nadaljujemo našo pot s trenerjem Stefanom Piolijem. Če izvzamemo tokratno tekmo, smo zadovoljni z njegovim delom. Januarski prestopni rok? Cilj je izboljšati obrambo in napad, a to bo zelo zahtevno,« je povedal direktor rdeče-črnih Zvonimir Boban.

Po blamaži so bili tarča hudih kritik medijev vodilni v milanskem klubu. Posebno ostri so bili pri Gazzetti dello Sport, pri kateri so včerajšnjo prvo stran opremili z naslovom »Rešite Milan«, v obširnem članku pa zapisali, da je Milan postal provincialen klub. »Ekipa je v razsulu, uprava pa je razdeljena na različne frakcije. To je pekel, v katerem se niti vrag ne počuti kot doma. Milan ni več klub, ki je sedemkrat pokoril Evropo in očaral svet,« so bili neprizanesljivi novinarji italijanskega športnega dnevnika.