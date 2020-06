Vlada je na današnji seji odločila, da se na seznam držav, iz katerih osebe lahko vstopajo v Republiko Slovenijo, uvrsti Avstrija. Sklep začne veljati od 5. junija dalje. Od polnoči naprej tako tudi za Slovence in Slovenke, ki želijo potovati po Avstriji, ni več omejitev. Na seznamu držav, iz katerih osebe lahko vstopajo v Slovenijo, so tako Madžarska, Hrvaška in Avstrija, za državljane ostalih držav se pogoji še ne spreminjajo.

Vlada bo končno odločitev o koriščenju bonov sprejela s pričetkom naslednjega tedna, morda celo v ponedeljek. Današnja razprava na redni seji vlade je bila celovita, dogovoriti se je treba več o sami implementaciji ukrepa.

NIJZ je pripravil tudi zadnjo oceno epidemiološke situacije v Mariboru. Do polnoči je bilo v karanteno poslanih 42 ljudi, med katerimi do tega trenutka ni zaznati znakov okužbe z novim koronavirusom. Ni še možno ugotoviti, od kod je ta okužba prišla.

