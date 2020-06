V sredo se je prvič sestal strokovni svet LMŠ v novi sestavi s predsedniki programskih odborov. Med njimi je tudi nekdanja ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti iz vrst SMC Ksenija Klampfer, ki je v začetku februarja, v času pogovorov SMC o vstopu v novo vladno koalicijo Janeza Janše, zapustila SMC. Prav tako enega od programskih odborov vodi nekdanji kohezijski minister Iztok Purič, ki je septembra lani odstopil s funkcije in pred nekaj meseci tudi zapustil SAB, pri čemer je bil kritičen do vodenja stranke.

V LMŠ so danes pojasnili, da Purič in Klampferjeva nista člana stranke. Za poznavalce političnega parketa pa njuno sodelovanje s stranko ni povsem presenetljivo. Še zlasti ob odhodu Klampferjeve iz SMC so bila namreč glasna ugibanja o tem, da simpatizira z LMŠ, nekateri pa so lani tudi namigovali, da si Šarec želi, da bi Klampferjeva od Mira Cerarja prevzela vodenje SMC. To se ni zgodilo, krmilo stranke je prevzel Zdravko Počivalšek.

"Tisti, ki nam tako radi očitajo pogovarjanje pod mizo, ki ga seveda ni bilo, zdaj s svojimi potezami pojasnjujejo prava ozadja dogodkov, ki so dokončno naluknjala zaupanje med partnerji prejšnje vlade," so v SMC danes navedli na Twitterju.

Sestavo strokovnega sveta LMŠ je v izjavi za novinarje komentirala tudi predsednica SAB Alenka Bratušek. "Če je to vlada v senci, sem najprej presenečena, da je tako velika in tako široka. V Sloveniji ni prostora za tako široko vlado. Purič pa se je odločil tako, kot se je," je dejala.

Bolj oster je bil na Twitterju generalni sekretar SAB Jernej Pavlič, ki se je predsedniku LMŠ in nekdanjemu premierju Šarcu zahvalil "še za uradno potrditev, zakaj in zaradi koga je Purič en teden v najbolj gledanem času pljuval lastno stranko, in kdo mu je te nastope omogočal, ko se je še zdelo, da bodo predčasne volitve". "Tako se gradi zaupanje in sodelovanje," je navedel Pavlič in "čestital" tako Šarcu kot nekdanjemu državnemu sekretarju v njegovem kabinetu Damirju Črnčecu, ki je danes zaposlen na stranki LMŠ.

Šarec se je na Pavličevo objavo na Twitterju odzval z navedbo, da Purič ni opravilno nesposobna oseba, da ne bi znal sam sprejemati odločitev. "Zakaj je odstopil z mesta ministra, čeprav sem ga do konca prepričeval, da ne, ve on. Morda tudi vi. Ste pa enako znali napadati tudi v vladi. Torej ne bi o zaupanju. Toliko," je navedel nekdanji premier, ki je odstopil konec januarja.

V LMŠ so sicer v sredo navedli, da bo strokovni svet na eni strani predstavil "alternativna izhodišča zgrešenim politikam obstoječe vlade". Druga prioriteta pa bo prenova in nadgradnja programa stranke s ciljem priprave celovitega programa.