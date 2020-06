Maske in karantena: Pričakovane napake

Maske niso več obvezne, ampak priporočljive, je v četrtek dejal direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje Milan Krek. No, v resnici so obvezne vedno, ko ne morete stati meter in pol stran od drugih, je v ponedeljek pojasnil minister za zdravje Tomaž Gantar. Ne, ga je čez nekaj minut popravil Krek, maske so obvezne tudi, če tako piše v navodilih na spletnih straneh inštituta. Vsak naj si poišče navodila za tisti prostor, ki ga bo obiskal, je dejal Krek, ker navodil ni poznal. Naj pomagam razčistiti, se je oglasil vladni govorec Jelko Kacin, ljudje naj imajo masko vedno s sabo in naj se ne prepirajo z varnostnikom, če bo rekel, naj jo nataknejo. Ne, je spet posredoval Krek, niso varnostniki tisti, ki odločajo, saj mora ljudi voditi skrb zase in za druge, potem bodo ne glede na kakršna koli navodila vedeli, kdaj nadeti masko.