Ko je svet zastal zaradi koronavirusa, je večina glasbenikov kot tudi drugih umetnikov ostala brez svojega osnovnega delovnega sredstva – odra. »Cankarjev dom kot producent Jazz festivala Ljubljana bo zato za letošnjo, 61. izdajo najstarejšega kontinuiranega jazzovskega festivala v Evropi, z umetniško akcijo Jazz na distanci zagotovil nove pogoje glasbenega nastopanja s ključnim skupnim elementom – odgovornostjo do glasbenikov in ustvarjalcev, občinstva in kakovostne glasbene produkcije,« sta izpostavila kuratorja festivala Bogdan Benigar in Edin Zubćević.

Ideja je ta, da se celoten festival razume kot nekakšno umetniško akcijo, ki ponuja »jazz na distanci« kot novo, začasno realnost interakcije v trojčku glasbenik–produkcija–občinstvo. Kako se bo izoblikoval koncertni format in hkrati obdržala visoka raven umetniške produkcije, pa se bo videlo ob koncu festivala.

V fokusu domači glasbeniki

Program so zaradi negotovih razmer sestavljali do zadnjega. Odpovedati so morali denimo koncerta Avishaia Cohena, virtuoza na basu in skladatelja, ki bi na festivalu ponovno nastopil po enajstih letih, ter Anuarja Brahema, tunizijskega velemojstra ouda oziroma arabske lutnje, ki bi v Ljubljano s svojim kvartetom prišel prvič. Čeravno bo letos nastopilo rekordno število slovenskih glasbenikov, pa festival vseeno ohranja svoj mednarodni značaj, saj so svoj prihod z ekskluzivnimi produkcijami za festival obljubili priznani glasbeniki iz Avstralije, Belgije, Bosne in Hercegovine, Italije, Kanade, Nemčije, Norveške, Švice in ZDA.

17. junija bo festival zagnal skladatelj in tolkalec Žan Tetičkovič, ki se je uveljavil tudi na newyorški jazzovski sceni, in sicer bo premierno predstavil delo The Port of Life II. – Ensō, kjer nadaljuje godbo in zgodbo z odmevnega prvenca Port of Life, ki se dogaja na presečišču klasike in jazza. Na odru mu bo delalo družbo še deset glasbenikov. Prvi dan bo s svojo zasedbo igrala tudi Mirna Bogdanović, ki je študirala klavir na ljubljanski akademiji, nato pa nadaljevala študij jazz vokala v Celovcu in Berlinu. Za njen glas pravijo, da ga krasi sijoči ton, ekspresivno fraziranje in popolna muzikaličnost. Večer se bo končal z ameriškim četvercem Trickster.

Pianist Sašo Vollmaier, verjetno najbolj znan kot dolgoletni klaviaturist in aranžer zasedbe Laibach, se bo 18. junija predstavil s svojim prvim solo projektom, Kind of Laibach. V 40-minutni skladbi se spogleduje z dvema svetovoma, klasičnim in industrialnim, ter išče povezavo med njima s kombinacijo repeticije, minimalizma in širokega dinamičnega spektra. Dan bo zaključila free jazz zasedba Irreversible Entanglements iz Filadelfije, liberalno angažiran kolektiv, ki so ga leta 2015 formirali saksofonist Keir Neuringer, pesnik Camae Ayewa (aka Moor Mother), ki se bo zadnji dan festivala predstavil tudi samostojno, ter basist Luke Stewart.

Predzadnji dan bo godla domača swing godba Teo Collori & Momento Cigano, nadaljeval ga bo Žiga Murko, ki je že leta 2012 na festivalu presenetil z raziskanimi novimi potmi v elektroniki in podzemnem hiphopu, nato pa se bo za klavirjem predstavil tudi Brian Marsella, uveljavljeni muzicist z newyorške jazz scene.