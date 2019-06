»Naš jubilejni festival bo nedvomno eden od najpomembnejših letošnjih jazzovskih dogodkov v Evropi,« je prepričan Bogdan Benigar, programski vodja Jazz festivala Ljubljana, ki ga je vsebinsko zasnoval skupaj z Edinom Zubčevićem, ki je tudi umetniški vodja sarajevskega jazzovskega festivala.

Maraton Zornove glasbe Programska vodja sta najbolj ponosna, da se v Ljubljano po desetih letih vrača sloviti John Zorn, avantgardni saksofonist in skladatelj, ki bo za okroglo obletnico festivalu in njegovemu občinstvu poklonil ekskluzivni solo projekt The Hermetic Organ (brezplačne vstopnice so že pošle). Prav tako nestrpno pričakujejo štiriurni projekt Bagatelles maraton, ko se bo na odru druga za drugo zvrstilo 14 zasedb z 20-minutnimi seti ter dve- do triminutnimi vmesnimi presledki; glasbeniki, ki ta hip krojijo newyorško kreativno sceno, bodo izvedli 50 skladb iz nove Zornove pesmarice, med njimi bo tudi zasedba Masada, s katero je Zorn pred leti gostoval pri nas. Maraton štarta v Ljubljani, nato pa obiščejo še osem drugih jazzovskih festivalov po svetu. O Zornu bosta govorila tudi dva dokumentarna filma, John Zorn 2010–16 ter John Zorn 2016–18, ki ju je posnel Zornov prijatelj, sloviti francoski igralec in režiser Mathieu Amalric, ki prav tako prihaja na festival, da spregovori o teh filmih. Eden bo na sporedu v Kinodvoru, drugi v Kosovelovi dvorani CD.

Koprodukcije in partnerji Dogodki okrog Zorna so le eden od petih programskih sklopov festivala. Eden od njih so koprodukcije. Kot preddogodek 17. junija bo v Gromki v okviru cikla Defonija koncert odličnega norveškega bobnarja Paala Nilssen-Lova, ki bo drugič v zgodovini predstavil svoj novi bend New Brazilian Funk. Drugi producent, ki se je pridružil jubileju, je Kino Šiška; tam naj bi za konec festivala nastopili zvezdniki, zasedba Snarky Puppy, ker pa je zanimanje tolikšno, se prizorišče koncerta seli v Križanke. Skupino sestavlja več kot 30 glasbenikov, k nam jih prihaja 12. Pred koncertom bo občinstvo ogrevala slovenska zasedba Ecliptic. V enega od sklopov so organizatorji umestili izmenjalne koncerte z avstrijskim jazz festivalom Saalfelden, ki bo letos avgusta praznoval 40 let. K nam pridejo avstrijski glasbeniki, tja pa odhaja tolkalec Kristijan Kranjčan. Poleg njega so v rezidenco povabili vsestransko umetnico Majo Osojnik, ki živi na Dunaju, in bo tam predstavila več svojih projektov.

Novi slovenski val Poseben sklop pa je letos namenjen slovenski ustvarjalnosti, tako glasbenikov, ki delujejo doma, kot tistih, ki uspevajo na mednarodni sceni. Sedem koncertov bo prineslo sedem premier. Slovensko obarvan projekt Abeceda II bo pod kuratorstvom Dreja Hočevarja spet ponudil koncerte z mladimi jazzisti, le da tokrat dogodki ne bodo več spontani, ampak so skupine že oblikovane in koncerti najavljeni. Posebna pozornost velja koncertu, ko se bodo slovenski glasbeniki, ki delujejo v New Yorku (inštrumentalisti Jernej Bervar, Marko Črnčec, Vid Jamnik, Jan Kus, Igor Lumpert in Žan Tetičkovič ter pevka Ajda Stina Turek) družili z Big Bandom RTV Slovenija tako, da se bo vsak od njih predstavil z eno avtorsko skladbo. Med domačimi glasbeniki bodo na festivalu nastopili tudi Kaja Draksler s svojim oktetom, zasedba Kukushai in Drago Ivanuša. Poseben sklop so spremljevalni dogodki, nekateri so se že odvili: odprta je denimo že razstava 60 let plakatov Jazz festivala Ljubljana v avli NLB po izboru Maje Gspan, v Mali galeriji CD pa bo od 17. maja na ogled razstava Cloud 9Žige Koritnika, kjer bo v živo nastopil tudi pihalec Mats Gustafsson. Napovedana so številna predavanja v sodelovanju z Vodnikovo domačijo, že omenjeni filmski program ter pester program za otroke, predvsem zadnji dan bo pestro tudi v parku pred CD, ko bodo otroci pod mentorstvom Boštjana Gombača in Zlatka Kaučiča sestavili orkester in se poklonili jazz festivalu. Že tradicionalno bo v parku ta dan tudi glasbeni sejem Jazz Bazaar.