»Ne glede na vse naše pozive, dopise, izjave in pojasnila ministrstvu za kulturo očitno še vedno ni jasno, o čem govorimo,« so pred današnjo »akcijo za kulturo«, ki se je začela ob treh popoldne na Prešernovem trgu, pojasnili predstavniki Aktiva delavk in delavcev v kulturi. »Zato smo se namesto pred zaprtimi vrati ministrstva zbrali pred spomenikom enemu izmed nas, da to povemo še enkrat.«

Dialoga z ministrstvom ni Ministrstvu za kulturo med drugim očitajo, da razen za najbolj splošne socialne ukrepe ni poskrbelo za nobene razvojne spodbude ali druge oblike pomoči, s katerimi bi kulturni sektor – še posebej pa njegovi najbolj ranljivi deli, kot so to na primer samozaposleni umetniki in nevladne organizacije – vsaj nekoliko lažje prebrodil posledice koronakrize. »Dejstvo, da so kulturniki prisiljeni iti na ulico, dovolj zgovorno priča o žalostnem stanju, v katerem se nahaja področje,« meni članica aktiva Petja Grafenauer, sicer umetnostna zgodovinarka, kuratorica in profesorica. »Na naše pozive in predloge se je ministrstvo odzvalo z vzvišenostjo, nesramnostjo in zavajanjem,« pa je pojasnil gledališki režiser Jaša Jenull. Predstavniki aktiva so pred Prešernovim spomenikom nato še enkrat prebrali njihov odgovor državni sekretarki Ignaciji Fridl Jarc, ki je prejšnji teden zanikala navedbe o neodzivnosti ministrstva (in o katerem smo poročali že v soboto). Med drugim so opozorili, da še vedno niso znani izidi razpisov za letošnje leto, čeprav je že junij, in da bo živa kultura zaradi odpovedanih ter prestavljenih dogodkov tudi v prihodnjih mesecih utrpela veliko škode. »Dialoga ni, ministrstvo pa kljub zahtevnim razmeram ne opravlja svojega dela, zato smo prisiljeni v to, da z akcijami nadaljujemo,« so sklenili.