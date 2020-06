Ekonomska kriza za očeta samohranilca Simona (ime je izmišljeno) iz Ljubljane ne traja od 12. marca, ko je bila v Sloveniji razglašena epidemija, ampak že nekaj zadnjih let. Pravzaprav vse od prejšnje globalne recesije. Vse od tedaj se ni povsem pobral, novi koronavirus pa ga je pahnil v položaj, v kakršnem še ni bil. Ostal je brez vseh dohodkov, upravičen ni bil niti do pomoči države, zato je skupaj z 18-letno hčerko odvisen od humanitarnih organizacij.

Življenje iz rok v usta

V takšnem položaju se je znašel, čeprav ima številna znanja. Je fotograf, obvlada grafični dizajn, marketinško psihologijo, medijsko produkcijo, organizacijo velikih dogodkov, oblikovanje prostorov. »Do prejšnje krize sem organiziral velike prireditve najzahtevnejšega tipa. Super mi je šlo, dokler ni prišla kriza,« pravi. Tedaj so se začele kopičiti težave. Predolgo je vztrajal s preveliko ekipo, prišli so dolgovi, naposled pa poslovni in še osebni stečaj. Brez prihrankov in z dolgovi je tako živel vsa zadnja leta. »Večinoma sem zaslužil le za osnovno preživetje. Ko sem zaslužil kaj več, sem denar porabil za odplačevanje dolgov podjetja,« je razložil.

Živel je iz rok v usta, iz organizacije velikih dogodkov se je po prejšnji krizi preusmeril v oblikovanje prostorov. Podjetje, v katerem je bil edini zaposleni s polovičnim delovnim časom, v mesecih pred začetkom epidemije ni ustvarjalo dovolj prihodkov, da bi si lahko redno izplačeval plačo. Tako si je bil prisiljen izposojati pri sorodnikih in prijateljih. Če je bil do tedaj na robu, je z izbruhom novega koronavirsa padel čezenj. Ostal je povsem brez dela, še naročilo, ki ga je imel na Hrvaškem, je bilo preklicano, prijatelji in sorodniki pa mu zaradi težkih razmer niso mogli več priskočiti na pomoč s posojanjem denarja.

Tako je bil kar naenkrat v položaju, ko ni imel denarja ne za najemnino ne za hrano. Potem ga je prijatelj spodbudil, naj se obrne po pomoč na Zvezo prijateljev mladine Moste - Polje, kjer so poskrbeli za najemnino in hrano. »Ko so mi rekli, da mi bodo pomagali, sem imel solzne oči. Če mi ne bi, bi s hčerko pristala na cesti,« je dejal in razložil, kako je bil stisnjen v kot.