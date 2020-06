Enemu najvidnejših simbolov Brežic, več kot stoletje staremu vodovodnemu stolpu, se obeta novo življenje. Občinski svet je namreč sklenil, da občina sporazumno prekine leta 1999 sklenjeno pogodbo z dosedanjim najemnikom, ki je imel stolp v najemu za 50 let, in ta pomemben tehnični spomenik oživi, mu da novo, turistično vsebino in ga odpre za javnost.

Občina načrtuje celovito obnovo, uredili bi razgledno točko z galerijo v notranjosti objekta, če bo zavod za varstvo kulturne dediščine dal zeleno luč, pa naj bi postavili še paviljon penin. Če bo šlo vse po načrtih, bi lahko po besedah župana Ivana Molana prenovljeni stolp odprli na občinski praznik konec oktobra 2021.