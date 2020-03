Potem ko se je Splošna bolnišnica Brežice vse od zgraditve urgentnega centra leta 2014 otepala likvidnostnih težav, je lani drugo leto zapored poslovala pozitivno. »Sanacijski ukrepi, ki smo si jih zadali pred dvema letoma, kažejo, da gremo v pravo smer,« pravi direktorica bolnišnice Anica Hribar. V letu 2018 so poslovali s 160.000 evri presežka prihodkov nad odhodki, v lanskem letu je bil ta že 543.000 evrov. »Če odštejemo pomoč države v višini 320.000 evrov zaradi nelikvidnosti, je ta presežek znašal 222.000 evrov,« dodaja Hribarjeva.

Pomoč države dobrodošla, a premajhna

Po njenih besedah je brežiška med vsemi bolnišnicami lani dobila najmanj od državnih 136 milijonov evrov intervencijske pomoči bolnišnicam. »Pomoč države, ki smo jo prejeli decembra lani, je za našo bolnišnico seveda izjemnega pomena, vendar še vedno ne rešuje nastale situacije,« dodaja. Konec lanskega leta so tako bile zapadle neplačane obveznosti do dobaviteljev 996.000 evrov. Če bi prejeli še vse predvidene akontacije zdravstvene zavarovalnice, bi bilo zapadlih obveznosti po besedah Hribarjeve »le« še pol milijona evrov.

Med razlogi za uspešno lansko poslovanje strokovna direktorica bolnišnice Mojca Savnik Iskra izpostavlja višje prihodke zaradi presežene (in plačane) realizacije programa. Po besedah Savnik-Iskrove se je čakalna doba v ortopedskih in ORL-ambulantah bistveno skrajšala, predvsem na račun prenesenega programa iz bolnišnic v Celju in Novem mestu. »Pri večini dejavnosti pri nas so čakalne dobe v mejah dopustnih. Kjer se povečujejo, je to posledica napotitev in priliva iz drugih regij, kjer so čakalne dobe bistveno daljše.«

K dobremu rezultatu so prispevali tudi višji prihodki iz tržne dejavnosti, pa tudi dejstvo, da radiološke dejavnosti v lanskem letu glede plačila niso bile omejene. Dobili so kar 230.000 evrov več denarja in pregledali 15.700 bolnikov oziroma petino več kot leto prej. Tako v brežiški bolnišnici skoraj ni več čakalnih dob pri rentgenski in CT-diagnostiki.