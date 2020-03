V Splošni bolnišnici Brežice so odprli hiperbarični center, ki je doslej šest let deloval v Termah Čatež. Selitev v bolnišnico je po besedah Domna Kodriča iz podjetja BiO2 edina prava pot. »Tu imamo možnost razvoja, predvsem pa možnost disciplinarnega pristopa k bolniku, saj so tu vsi specialisti na enem mestu. V novem centru lahko nudimo vse intervencije s področja hiperbarične medicine, česar doslej nismo mogli zagotavljati,« pravi.

Z večjo koncentracijo in vdihavanjem čistega kisika pod pritiskom se pospeši preskrbljenost tkiva s kisikom, kar pospešuje celjenje ran. S »kopanjem« v hiperbarični komori organizem prejme do 20-krat več kisika. Hiperbarična komora, ki je skupaj s plinsko postajo vredna okoli 400.000 evrov, je namenjena ne le zdravljenju potapljaške (dekompresijske) bolezni, ampak še za celo vrsto drugih bolezenskih stanj, denimo za zdravljenje odprtih in kroničnih ran, ran, ki se težko celijo, zapletov, povezanih s sladkorno boleznijo, gangren, preležanin, kroničnih vnetnih črevesnih bolezni, okrevanju po možganski kapi in pri poobsevalnih poškodbah, našteva Kodrič.