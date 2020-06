Severno od Verone, na hribovitem območju v bližini vasi Negrar di Valpolicella so že pred časom odkrili ostanke rimljanske vile iz tretjega stoletja pred našim štetjem. Najdba je dolga desetletja samevala, dokler ni skupina arheologov iz Verone lani poleti začel preiskovati območje, kjer so našli ostanke vile. Februarja so bili zaradi epidemije koronavirusa primorani začasno ustaviti izkopavanja. Kmalu po vrnitvi na teren pa so bili nagrajeni z najdbo velikanskega pomena. Pod vinogradom so namreč našli odlično ohranjen velik mozaik, ki je sestavljal tla vile.

Župan občine Negrar di Valpolicella je že napovedal, da se bodo potrudili, da bo mozaik na ogled javnosti, ob tem pa opozoril, da to morda še ne bo tako kmalu in da bo potreben precejšen finančni vložek.