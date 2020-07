Emonci so imeli ob Tržaški cesti grobove, Marija Terezija vsaj dva vodnjaka

Tržaška cesta je bila pomembna prometna vpadnica že v času Emone. Arheologi so na območju, kjer delavci prenavljajo površine za pešce in kolesarje, že našli nekaj grobov in grobovne parcele, še več pa jih pričakujejo na drugi strani ceste.