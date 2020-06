Protesti v Združenih državah: Vnetljive iskre rasnih razlik

Vsaka družba nosi v sebi razdiralne elemente, v Združenih državah so eden takšnih gotovo medrasne razlike in tudi (sistemski) rasizem. Kljub znatnemu izboljšanju položaja temnopoltih prebivalcev v zadnjih desetletjih statistike še vedno jasno kažejo njihov znatni zaostanek za belci v blaginji, izobrazbi, zdravstvu. Denimo: na vsak dolar premoženja belskih prebivalcev imajo temnopolti premoženja za deset centov, je pokazala raziskava Pew Research maja 2017. So torej desetkrat revnejši. Na enega belca je v zaporu šest temnopoltih. Višjo šolo jih konča skoraj polovica manj. Bistveno višji delež temnopoltih ima visok krvni tlak in umre za boleznimi srca. 76 odstotkov jih po lastni oceni redno ali občasno doživi diskriminacijo. Tistim, ki niso del te skupnosti, je gotovo težje zaznati in razumeti, kako se te podatke občuti osebno, na lastni koži. Pomenijo pa tudi to, da je včasih dovolj iskra, da prerasejo v cunami nezadovoljstva in protestov. Po smrti Georgea Floyda med aretacijo v Minneapolisu, ki so jo posneli mimoidoči, pa so ta cunami še okrepile posledice pandemije, v kateri temnopolti umirajo trikrat pogosteje od belcev, kot kaže raziskava centra AMP Research Lab, in zaradi katere so precej bolj izpostavljeni možnosti, da ostanejo brez službe.