Trump je mednarodno aktivistično antifašistično levičarsko gibanje Antifa v tvitu označil za »radikalno anarhistično gibanje«. Antifo je skupaj z nekaj svetovalci okrivil kraje mirnih protestov proti policijskemu nasilju nad temnopoltimi. Kritiki Trumpu medtem očitajo, da predsednik nima pristojnosti, da bi katerokoli domačo skupino ali organizacijo označil za teroristično, kot bi v primeru tujih skupin.

V seriji tvitov je sicer ameriški predsednik čestital organom pregona z nacionalno gardo vred za uspešno soočanje s situacijo. »Anarhisti pod vodstvom Antife, med drugimi, so bili hitro pokorjeni,« je zapisal v enem od tvitov in dodal, da bi moral to že prvo noč storiti župan. Pri tem je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP ciljal na demokratskega župana Minneapolisa Jacoba Freya.

Protesti, ki so se medtem razširili po vsej državi in o katerih poročajo celo iz Kanade ter Londona so se začeli prav v Minneapolisu zaradi smrti 46-letnega Georgea Floyda. Policisti so ga v ponedeljek aretirali, ker naj bi v trgovini plačal s ponarejenim bankovcem. Eden od štirih policistov, ki so sodelovali pri aretaciji, Derek Chauvin je osumljencu več minut s kolenom pritiskal na vrat. Ko je Floyd tožil, da ne more dihati, ga niso poslušali, a kmalu zatem je nehal dihati in je umrl še pred prihodom reševalcev.