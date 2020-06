Množični protesti proti rasni diskriminaciji v ZDA z nasilnimi izpadi, ki jih demonstranti pripisujejo provokatorjem, v zdravstveni stroki širijo zaskrbljenost o še bolj nenadzorovanem širjenju koronavirusa, v političnem odzivu pa vlada podoben kaos kot na ulicah številnih ameriških mest. V prestolnici Washington, kjer so protestniki konec tedna obkolili vladna poslopja, so predsednika Donalda Trumpa že v noči na soboto prisilili k enournemu umiku v poseben bunker, namenjen varnosti državnega voditelja ob morebitni neposredni grožnji Beli hiši, danes pa v mestu uveljavili policijsko uro in vpoklicali celotno tamkajšnjo nacionalno gardo. Gre za okoli 1700 ljudi, za zdaj v podobni vlogi kot v drugih zveznih državah oziroma mestih, le da jim za razliko od guvernerjev poveljuje predsednik sam prek ministrstva za obrambo.

Trump, ki se je na teden dni trajajoče in vse obsežnejše proteste odzival s ploho zmedenih tvitov, je pozival župane in guvernerje k najostrejšemu ukrepanju proti demonstrantom, slednje pa označeval za razbojnike. Danes je za zaprtimi vrati sklical videokonferenco z vodji varnostnih služb in guvernerji, ki jim je očital, da so slabiči, in jim zabičal, naj »zavladajo ulicam«.