Na ministrstvu za notranje zadeve so pojasnili, da so na podlagi številnih prošenj in pozivov skupaj z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje (NIJZ) in ministrstvom za zdravje še enkrat proučili vprašanje tveganja ponovnega vnosa covida-19 iz tretjih držav.

V nekaterih tretjih državah v soseščini oziroma regiji danes obstaja ugodna epidemiološka situacija, ne glede na nekatera pretekla tveganja. Zato so v petek sklenili, da ob vstopu v Slovenijo iz tretjih držav v karanteno ne bo treba ne slovenskim državljanom ne tujcem, ki imajo stalno ali začasno bivališče v Sloveniji.

Ta izjema velja tudi za osebe, ki v Slovenijo prihajajo na pogreb sorodnika ali na zdravstveni pregled oziroma poseg. Prav tako v karanteno ni treba osebam, ki potujejo čez Slovenijo v drugo državo v istem dnevu, ter osebam, ki prehajajo mejo, ker v naši državi obiskujejo vrtec ali šolo oz. zaradi znanstveno-raziskovalnega dela ter predložijo negativni izvid testa na novi koronavirus, ki ni starejši od treh dni.

V karanteno tudi ni treba osebam, ki izvajajo prevoz blaga v Slovenijo ali iz Slovenije v tretjo državo, tistim, ki izvajajo tranzitni tovorni promet iz tretjih držav, in osebam, ki lahko z ustrezno listino dokažejo, da delajo v sektorju mednarodnega prevoza in jih je napotil delodajalec. Med izjeme spadajo tudi osebe z diplomatskim potnim listom in pripadniki civilne zaščite.

Tujcem iz držav Evropske unije ali držav schengenskega območja, ne bo treba v karanteno Kot je razvidno iz objavljenih odgovorov ministrstva na vprašanja državljanov, tako na primer slovenskemu državljanu tudi po večdnevnem poslovnem potovanju v Srbijo ne bo treba v karanteno. Tudi tujcem, ki bi poslovno pripotovali v Slovenijo iz držav Evropske unije ali držav schengenskega območja, ne bo treba v karanteno. V primeru, da bi želeli v Slovenijo pripotovati za več dni, pa bodo morali predložiti potrdilo o negativnem testu na okužbo z novim koronavirusom ter navesti naslov prebivanja v Sloveniji. Nekoliko drugačna so pravila za državljane tretjih držav, ki bi nameravali poslovno pripotovati v Slovenijo. Takim osebam karantena ob vstopu v Slovenijo ne bo odrejena, če predložijo dokazilo ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, da bi v primeru odreditve karantene prišlo do večje družbene ali gospodarske škode. V petek je na brniškem letališču pristalo prvo letalo, ki je letelo na komercialni potniški liniji. Od 24 potnikov jih je na podlagi prej veljavnega odloka 12 moralo v 14-dnevno karanteno. Glede na pojasnila ministrstva za notranje zadeve odločba o karanteni, ki so prejele te osebe, ostaja. Morebitno spremembo pa lahko vsak posameznik predlaga izdajatelju odločbe, v tem primeru ministrstvu za zdravje.