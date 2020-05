Državni zbor je včeraj z 51 glasovi za in osmimi proti sprejel že tretji obsežnejši paket ukrepov za blažitev posledic epidemije novega koronavirusa. Podporo so mu odrekli poslanci Levice, v LMŠ, SAB in SD pa so se glasovanja tako kot pri prvih dveh protikoronskih zakonih vzdržali. Skupna vrednost ukrepov znaša milijardo evrov.