Okužbe in smrti zaradi covida-19 v ZDA naraščajo še naprej

V ZDA so po podatkih univerze Johns Hopkins do sinoči potrdili 1,77 milijona okužb s koronavirusom in 103.768 smrtnih primerov zaradi koronavirusne bolezni 19, kar pomeni, da je število smrtnih primerov od petka spet naraslo za več kot 1500.