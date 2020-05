Kot so zapisali v uradu, pa strah nikakor ni potreben, saj podgane niso postale bolj agresivne do ljudi, ampak med seboj. "Med njimi divja vojna. V nekaterih populacijah so starejše požrle mladiče drugih in zelo ostro se borijo za vsak košček najdene hrane," je za časnik New York Times povedal strokovnjak za to živalsko vrsto Bobby Corrigan.

Urad za zdravje je ljudi predvsem posvaril, naj previdno ravnajo z ostanki živil, da ne bi po nepotrebnem privabili podgan v svojo soseščino. Obenem naj bodo pozorni, da se jim glodavci ne bodo naselili v hišah in poslovnih objektih. Predvsem pa naj vsi dobro zapirajo svoje zbiralnike za smeti ter sproti pospravljajo ostanke hrane, namenjene domačim živalim in pticam.