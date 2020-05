Apple slovi po zaprtosti ekosistema svojih naprav. To najbolj občutijo uporabniki iphonov, ki lahko na napravo nameščajo zgolj aplikacije iz uradne Applove spletne trgovine app store. To iphone izrazito loči od androidnih naprav, na katere je poleg uradne Googlove trgovine mogoče nalagati aplikacije iz številnih drugih spletnih trgovin in celo spletnih strani. Apple trdi, da z zaprtostjo ekosistema zagotavljajo večjo varnost, kritiki pa podjetju očitajo, da s tem razvijalce aplikacij sili v plačevanje 30-odstotne provizije od vsake prodaje aplikacije uporabnikom. Toliko sicer računa tudi Google, a je na androidih, kot rečeno, tudi možnost neposredne prodaje aplikacij uporabnikom.

Čeprav so iphoni zaprti, so spretni zanesenjaki Applove omejitve v preteklosti že zaobšli. Postopku se pravi »jailbreak« (pobeg iz zapora) in omogoča nalaganje aplikacij z alternativnih (morda tudi nezanesljivih) virov ter še številne druge načine za personalizacijo naprav. Applu to nikakor ne prija, zato vsako luknjo, ki omogoča jailbreak, hitro zakrpa. Trenutna rešitev omogoča jailbreak vseh iphonov z operacijskim sistemom ios 11 in kasnejšimi, vse do trenutnega ios 13,5.

Metoda se imenuje unc0ver, deluje pa zgolj, če imate fizični dostop do iphona, ki mora biti ob tem še priklopljen na računalnik in odklenjen (s pin-kodo, prstnim odtisom, prepoznavo obraza). To pomeni, da unc0ver ne bo pomagal zlonamernim hekerjem, ki bi želeli vdreti v vaš telefon.

Ekipa, ki je odkrila ranljivost v operacijskem sistemu ios in razvila kodo za njeno izkoriščanje, trdi, da njihov jailbreak v naprave ne vnaša nikakršnih novih ranljivosti, ne vpliva na delovanje naprave ali baterije. Pravijo tudi, da ne posega v storitve icloud, imessage, facetime in apple pay. Za nameček pa dovoli nalaganje posodobitev iosa. Dokler Apple ne odpravi ranljivosti in jo onemogoči, seveda. Kljub temu jailbreak ni nekaj, česar se je pametno lotiti brez boljšega razumevanja, kaj počnemo. Neizkušeni uporabniki lahko na tak način ponesreči izklopijo pomembne nastavitve, izgubijo podatke in si še na kakšen drug način zagrenijo življenje. Kogar vseeno zanima in je pripravljen prevzeti odgovornost za svoje ravnanje, pa si lahko več o postopku ogleda na spletni strani https://unc0ver.dev/.

Postopek odklepanja naprave z operacijskim sistemom ios je mogoče izvesti s pomočjo računalnikov z operacijskimi sistemi macos, windows in linux. Poleg programa unc0ver pa boste za izvedbo odklepanja morali na računalnik prenesti še alternativno spletno trgovino z aplikacijami altstore ali orodje za nalaganje aplikacij cydia impactor, na macih je opcija tudi xcode ob pomoči programa ios app signer.