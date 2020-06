Ko se je razvedelo, da namerava Apple na trg poslati telefon za vstopno ceno okrog 490 evrov, je sledilo nekaj zmede. Podjetje iz Cupertina namreč ne slovi po dostopnih cenah. Nekoliko cenejše iphone so sicer na trg poslali že v preteklosti, a so bile naprave cenejše predvsem v primerjavi z drugimi iphoni iste generacije. Praviloma je šlo za znan marketinški trik, ko ob bok dragemu in lepo zaokroženemu iphonu postaviš na eno stran ekstremno dragega in le malo boljšega ter na drugo malenkost cenejšega, a zelo okrnjenega. Dragi in zaokroženi iphone se kar naenkrat zdi ugoden nakup. Začuda Apple tega z novim modelom iphone ni storil, zato se je tudi pojavilo vprašanje, kaj zdaj. Je to še en ceneni iphone ali pa zgolj cenejši iphone? Odgovor ni enostaven.

Zastarela kopija zastarelega dizajna Dizajn novega iphona SE je obupen. Za tako obliko telefona je komaj mogoče najti opravičilo. Naprava sicer lepo sedi v dlani, a je nepotrebno zastarela. Ima ogromno čelo, enako veliko brado in debelo obrobo ob straneh zaslona. Kaj to pomeni v praski? Čeprav ima zaslon iphona SE diagonalo 11,93 centimetra (4,7 palca), je dejanska diagonala naprave 15,4 centimetra (6,06 palca). Na zunaj je novi iphone SE torej kopija iphona 8 iz leta 2018. Razlika med velikostjo zaslona in ohišja pa je bila graje vredna že pred dvema letoma, ko je iphone 8 izšel kot ceneni brat jubilejnega iphona x. Pri Applu bi se morda branili, da so brado in čelo na novi iphone morali postaviti zaradi čitalnika prstnih odtisov, ki imitira klasični Applov gumb »domov«. Ta gumb prostor res potrebuje, a je sam po sebi popolnoma nepotreben. Čitalnik bi lahko postavili na hrbet ali ob stran, za nameček pa je gumb »domov« tako anahronističen, da nam je med testom povzročal predvsem zmedo, čemu je namenjen in kdaj naj ga uporabimo. Dobro, zaslon novega iphona SE ima še vedno za skoraj dva centimetra večjo diagonalo kot stari iphone SE iz leta 2016 in bo ljubiteljem majhnih telefonov zagotovo izboljšal uporabniško izkušnjo. Ampak zgolj, če v rokah niso držali iphona 8 iz leta 2018. Prav tako se kot uporabniki precej večjega telefona z mnogo večjim zaslonom z utesnjenostjo zaslona pri novem iphonu SE še vedno težko sprijaznimo. Med testom smo prvič po dolgem času namreč opazili, da lezemo v zaslon. Težko si je predstavljati, da bi v tak zaslon lahko zrli ure in ure, medtem ko so sodobni veliki telefonski zasloni z možnostmi temnih načinov in vseh drugih trikov že zelo uporabni kot alternative kindlu in drugim elektronskim bralnikom. Nič posebnega niso niti baterija in tipali za kamero. Težko je verjeti, ampak v mobilniku se skriva baterija sz zmogljivostjo zgolj 1821 miliamperskih ur (mAh), kar pri zmerni uporabi omogoča preživetje baterije do konca dneva. Prednja in hrbtna kamera pa sta zopet vzeti z dve leti starega iphona 8. Samostojna hrbtna ima ločljivost 12 milijonov pik (MP), prednja pa sedem MP.