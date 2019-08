Apple namerava to jesen izdati trinajsto različico operacijskega sistema za mobilnike ios, ki se bo imenovala ios 13. Čeprav številko 13 radi povezujemo z nesrečo, se ta v tem primeru morda ne bo nanašala na uporabnike, temveč bodo bolj nezadovoljni predvsem nekateri razvijalci programske opreme oziroma aplikacij.

Tehnološki velikani zadnjih nekaj let niso nabirali zgolj simpatij. Predvsem zato, ker je do širše javnosti končno prišlo, kako požrešni in malomarni so z našimi osebnimi podatki. Večja varnost in več zasebnosti sta obljubi, ki sta na ustih vseh. Med drugim tudi Appla, ki je zaradi premijskih cen svojih izdelkov morda še toliko bolj pod pritiskom, da se obljub tudi drži. Eden od kazalcev bo ravno izid operacijskega sistema ios 13, ki obljublja, da bo zasebnost postavil na prvo mesto.

Eden od predvidenih ukrepov se bo, po poročanju portala The Information, dotaknil tudi priljubljenih aplikacij za telefoniranje po spletni povezavi (VoIP). Med najbolj priljubljenimi tovrstnimi aplikacijami najdemo viber, Facebookov messenger in whatsapp. Posebnost aplikacij VoIP je, da se nikoli ne ugasnejo. Tudi ko aplikacijo na mobilnem telefonu zapustimo in ne vidimo znakov, da bi bila ta še vklopljena, v resnici še naprej obratuje v ozadju. To počne, da bi bil uporabnik lahko ves čas, ko ima spletno povezavo, dosegljiv za klice prek storitve oziroma za hitrejše vzpostavljanje povezave. Ker so aplikacije neprestano vključene in pričakujejo klice, so ves čas povezane s strežniki ponudnika storitve. To je po eni strani pomembno za delovanje storitve, po drugi pa je lahko tudi priložnost, da upravljavci s storitvijo rudarijo oziroma zbirajo podatke o uporabnikih in njihovih navadah na mobilniku.

Podjetja, ki stojijo za aplikacijami VoIP, bodo sicer zanikala, da je zbiranje podatkov pomemben del njihovega poslovnega modela. Tako so za The Information že rekli pri Facebooku. Morda je to tudi res. Jim pa trenutni način delovanja to vseeno omogoča.

Apple namerava v sklopu ios 13 prekiniti to prakso in od storitev VoIP zahteva, da ne delujejo več v ozadju. Zahteva vsekakor predstavlja tehnični izziv za avtorje aplikacij, zato je Apple odobril prehodno obdobje do aprila 2020, ko bo delovanje aplikacij VoIP v ozadju dokončno onemogočeno.

Čeprav bo Applova zahteva neposredno vplivala zgolj na aplikacije za njihov operacijski sistem, ni nemogoče, da se podobna praksa ne bi v prihodnje razširila tudi na androidne naprave.