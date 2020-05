Parkirišče kot lovišče profita

Upravna enota Ljubljana je največja upravna enota v državi. Ima tudi največ uporabnikov. In največ se jih verjetno do njene najbolj obiskane izpostave v Tobačni pripelje z avtomobilom. Kar v zadnjem času res drago plačajo: ne glede na to, koliko časa se zadržijo v pisarnah oziroma koliko časa imajo na parkirišču ob upravni enoti parkiran avtomobil, plačajo 5 evrov parkirnine. Četudi so tam le pet minut. Brez dvoma je to najdražje parkirišče v mestu. In ne gre niti dvomiti o tem, da so stranke upravne enote, ki v roke dobijo tak parkirni listek, šokirane in besne, gnev pa zlijejo na nič hudega sluteče uslužbence upravne enote.