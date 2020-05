Evropski sklad za okrevanje: torej vendar

Pol bilijona oziroma 500 milijard evrov nepovratnih sredstev in 250 milijard kreditnih virov za države članice so približno tri četrtine siceršnjega sedemletnega proračuna (perspektive) EU. Nepredstavljivo veliko denarja torej, ampak tudi razmere, v kakršnih se je Evropa znašla zaradi koronavirusne epidemije, so bile še pred tremi meseci nepredstavljive.