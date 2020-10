Parkirišče so raje zamenjali z drevesi

Čeprav je novi koronavirus preprečil letošnjo slovesno podelitev naziva naj blok 2019, se stanovalci stavbe na Beethovnovi 9 priznanja niso nič manj razveselili. Prepričani so, da so naziv prejeli predvsem zaradi dvorišča, kjer so nekoč parkirali avtomobile, zdaj pa tam cvetijo vrtnice.